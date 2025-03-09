Bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı (Artvin Haberleri)
Artvin'de İran uyruklu bir kişinin bağırsaklarında 10 paket halinde 350 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Artvin İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin vücudunda uyuşturucu madde ile kente geleceği bilgisini aldı.
Ekipler, yaptıkları takip sonucunda İran uyruklu Farshid Rafıeıeınsheykh isimli şüpheliyi il merkezindeki Çayağzı Mahallesi'nde yakaladı.
Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüphelinin, Artvin Devlet Hastanesi'nde tomografi ile yapılan incelemede karın ve bağırsak bölgesinde yabancı cisim olduğu tespit edildi.
Bağırsak tıkanıklığı yaşayan ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle ameliyata alınan şüphelinin bağırsaklarından 10 paket halinde 350 gram metamfetamin ele geçirildi.
Şüpheli, tedavisinin ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edilecek.
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