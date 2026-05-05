Çığ altında kalan çobanın 125 gün sonra cansız bedeni bulundu

Artvin ’in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer'den acı haber geldi.

Gezer için 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmaları sonucu 125 gün sonra Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler tarafından çobanın cansız bedeni, yaklaşık 7 metre karın altından çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.

Bu kişilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Çığ altında kalan Bülent Gezer için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilen arama çalışmalara dört gün önce yeniden başlanmıştı.