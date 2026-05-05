Çığ altında kalan çobanın 125 gün sonra cansız bedeni bulundu
05.05.2026 14:13
Cansız bedeni bulunan Bülent Gezer.
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çobanın dört ay sonra cansız bedenine ulaşıldı.
Artvin’in Ardanuç ilçesi Aksu Yaylası'nda 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kar altında kalan çoban Bülent Gezer'den acı haber geldi.
Gezer için 120 kişilik ekiple, yer yer 7 metreyi bulan kar kalınlığında yürütülen arama çalışmaları sonucu 125 gün sonra Gezer'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ekipler tarafından çobanın cansız bedeni, yaklaşık 7 metre karın altından çıkarıldı.
NE OLMUŞTU?
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu mevkisinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen olayda, sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığ altında kalmıştı.
Bu kişilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken arama çalışmalarında Suat Temel ve Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
Çığ altında kalan Bülent Gezer için olumsuz hava koşulları ve çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta ara verilen arama çalışmalara dört gün önce yeniden başlanmıştı.
YASAL UYARI
ARTVIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ARTVIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.