Çığ felaketinin üzerinden 86 gün geçti, hala aranıyor

Ardanuç ilçesi Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te çığ felaketi meydana geldi.

Kar altında kalan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp Bülent Gezer'e olayın üzerinden geçen 86 güne rağmen henüz ulaşılamadı.

ÇALIŞMALAR HALA SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgede yürütülen çalışmalar, mevcut çığ riski nedeniyle kontrollü şekilde teknik inceleme ve gözlem odaklı olarak sürdürülüyor. Arama faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülüp yürütülemeyeceği yönünde yapılan teknik incelemelerde çığ riskinin devam ettiği tespit edilirken, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince drone destekli gözlemsel taramalar ve rasat ölçümleriyle alan sürekli izleniyor.

Yetkililer, güvenli şartların oluşması halinde sahada yürütülecek çalışmaların yeniden planlanacağını belirtirken kayıp Gezer'e ulaşılması için sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.