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Hopa'da deniz yüzeyinde roket alarmı

26.09.2026 09:58

Hopa'da deniz yüzeyinde roket alarmı
IHA

Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İHA
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Artvin'in Hopa ilçesinde denizde roket benzeri cisim görüldü. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Hopa'daki Sugören Limanı’nda deniz yüzeyinde roket benzeri bir cisim görülmesi vatandaşların dikkatini çekti. 

 

Paniğe neden olan cisim, Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçirdi.

 

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

 

Görüntülerde, silindirik yapıdaki cismin üzerinde kanatçık benzeri parçalar olduğu görüldü. Cismin ne olduğu ve nereden geldiği henüz belirlenemezken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

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