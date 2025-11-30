Hopa'da orman yangını
30.11.2025 11:12
İHA
Artvin'in Hopa ilçesinde ziraat alanında başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Başoba köyünde ziraat alanında yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
Alevlere ilk andan itibaren müdahale eden ekiplerin çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiyesi, AFAD ve bölgedeki destek ekipleriyle birlikte söndürme çalışmalarını koordineli şekilde yürütüyor.
