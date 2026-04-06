İstinat duvarından düşüp can verdi
06.04.2026 13:15
37 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
Artvin'de yol kenarındaki istinat duvarından düşen adam hayatını kaybetti.
Artvin-Ardanuç kara yolu DSİ mevkisinde akşam saatlerinde acı bir olay yaşandı.
Turgay Atalay, bilinmeyen nedenle çıktığı, kara yolu üzerinde istinat duvarından çakıllı zeminine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Atalay’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesi sonrası Atalay’ın cenazesi bulunduğu yerden çıkarılıp, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
