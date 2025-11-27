Martılardan denizin üstünde görsel şölen
27.11.2025 09:58
İHA
Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinde toplanan yüzlerce martının toplu uçuşları, görsel şölen oluşturdu.
Artvin'in Hopa ilçesi açıklarında deniz üzerinde toplanan yüzlerce martının beyaz bir dalgayı andıran toplu uçuşları, izleyenlere görsel bir şölen sundu.
Hopa ilçesinde kıyıdaki hamsi sürüsünü denizin hemen üzerinde takip eden yüzlerce martının uçarken sergiledikleri uyumlu hareketler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kıyıya yakın bölgede toplanan martılar, denizin dalgalanmasını andıran ahenkli hareketlerle beyaz bir dalga görüntüsü oluşturdu.
Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.
