Martılardan denizin üstünde görsel şölen

Hopa ilçesinde kıyıdaki hamsi sürüsünü denizin hemen üzerinde takip eden yüzlerce martının uçarken sergiledikleri uyumlu hareketler, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin 'in Hopa ilçesi açıklarında deniz üzerinde toplanan yüzlerce martının beyaz bir dalgayı andıran toplu uçuşları, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

