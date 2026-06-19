Sağanak dereyi taşırdı, köyde sokaklar göle döndü

Artvin'de uyarıların ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle Aşağımaden Köyü'nde dere taşınca bazı sokaklar da göle döndü.

Artvin 'de kuvvetli sağanak etkili oldu.

YASAL UYARI

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