Sağanak dereyi taşırdı, köyde sokaklar göle döndü
19.06.2026 11:16
Göle dönen sokaklarda vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Artvin'de uyarıların ardından etkili olan sağanak yağış nedeniyle Aşağımaden Köyü'nde dere taşınca bazı sokaklar da göle döndü.
Artvin'de kuvvetli sağanak etkili oldu.
Yağış nedeniyle Aşağımaden Köyü Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin su seviyesi yükseldi. Taşan dere suları, mahalledeki bazı sokakları sular altında bıraktı.
İhbarla bölgeye gelen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir alırken; yağışın sonlanmasıyla deredeki su seviyesi normale döndü.
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