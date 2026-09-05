Yaban keçisi ağacın tepesinde görüntülendi
05.09.2026 10:05
Doğanın her köşesi onların yaşam alanı.
Artvin’de sarp kayalıkların usta tırmanıcısı yaban keçisi, bu kez bir ağacın dalları arasında ilerlerken kameraya yansıdı.
Artvin’de kaydedilen görüntüler, yaban hayatının zorlu doğa şartlarındaki mücadelesini gözler önüne serdi.
Sarp kayalıkların ve dik yamaçların usta tırmanıcısı olarak bilinen yaban keçisi, bu kez bir ağacın tepesinde görüntülendi.
Ağacın dalları arasında çevik hareketlerle ilerleyen yaban keçisi, bir süre burada kaldıktan sonra aşağı inerek kayalıklara doğru yöneldi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesabından, "Doğasında var! Yaban keçileri için sınırları biz belirlemiyoruz.
Kayalıklar, sarp yamaçlar, hatta ağaçlar Doğanın her köşesi onların yaşam alanı" ifadeleriyle paylaştı.
Yaban keçisinin ağacın tepesindeki sıra dışı anları kameraya yansırken, görüntüler doğanın usta tırmanıcılarının yaşam mücadelesini bir kez daha ortaya koydu.
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