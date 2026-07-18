Atatürk Üniversitesi 3 ilaçta üretim aşamasına geldi
18.07.2026 11:08
88 bilim insanı, 11 ilaç üretti.
Atatürk Üniversitesi'nde 11 stratejik ilaç ham maddesi için patent başvurusu yapılırken, kan sulandırıcı, tansiyon ve alerji ilaçlarında üretim aşamasına gelindi.
Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu’nun katkılarıyla Atatürk Üniversitesi bünyesinde ilaç ham maddesi geliştirmek amacıyla başlatılan projeler yaklaşık bir yıldır devam ediyor.
Üniversitenin ileri teknolojiye sahip güçlü kimya laboratuvarlarında gerçekleştirilen bu projelerde; kimya, farmakoloji, organik kimya ve moleküler biyoloji disiplinlerinden 88 bilim insanı ortaklaşa çalışıyor.
Ülke için kritik öneme sahip 100 ilacın yerli imkanlarla üretilmesini amaçlayan çalışmalar neticesinde, şu ana kadar 11 ayrı proje için patent müracaatı gerçekleştirildi.
Özellikle tansiyon, alerji ve kan sulandırıcı kategorisindeki ilaçlar üzerindeki çalışmalar başarıyla sonuçlandırılarak seri üretim aşamasına ulaşıldı.
Projeler kapsamında ulaşılan son durumu aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, başta Erzurum ve bölgesi olmak üzere tüm ülkenin temel meselelerine yönelik çözümler üretmeye odaklandıklarını ifade etti.
11 projede de patent başvurusu var.
Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu en kritik konulardan birinin ilaç ham maddesi tedariki olduğuna dikkat çeken Hacımüftüoğlu, "Dolayısıyla eczanedeki stratejik olan 100 ana alandaki ilacın yapımını Atatürk Üniversitesi üstlenmiş durumda. Bu alanda 88 bilim adamı bir yıldır çalışıyor. 11 ilacı ürettiler. Buradaki mesele Çin'in üretimindeki fiyatlarla üretimi yapabilmek. Maliyetleri daha da düşürebilmek. Şu anda 11 projenin 11'inde de patent başvurusu var. Rutin üretimin dışında bunu daha ucuz üretebilmek için çalışıyorlar. Kan sulandırıcı, tansiyon ilacı ve alerji ilacında şu anda fabrikamız hazır olsa ton işi üretime girebiliriz" dedi.
"İLAÇ HAM MADDE MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILACAK"
Bu arada Atatürk Üniversitesi'nin ham madde üretimin üstlendiği ilaçların yapımı için kampüs yerleşkesinde 'İlaç Ham Madde Merkezi' kurulacak. Merkezin önümüzdeki günlerde temelinin atılacağı belirtildi.