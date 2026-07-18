Atatürk Üniversitesi 3 ilaçta üretim aşamasına geldi

Türkiye 'nin dışa bağımlı olduğu en kritik konulardan birinin ilaç ham maddesi tedariki olduğuna dikkat çeken Hacımüftüoğlu, "Dolayısıyla eczanedeki stratejik olan 100 ana alandaki ilacın yapımını Atatürk Üniversitesi üstlenmiş durumda. Bu alanda 88 bilim adamı bir yıldır çalışıyor. 11 ilacı ürettiler. Buradaki mesele Çin'in üretimindeki fiyatlarla üretimi yapabilmek. Maliyetleri daha da düşürebilmek. Şu anda 11 projenin 11'inde de patent başvurusu var. Rutin üretimin dışında bunu daha ucuz üretebilmek için çalışıyorlar. Kan sulandırıcı, tansiyon ilacı ve alerji ilacında şu anda fabrikamız hazır olsa ton işi üretime girebiliriz" dedi.

"İLAÇ HAM MADDE MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILACAK"

Bu arada Atatürk Üniversitesi'nin ham madde üretimin üstlendiği ilaçların yapımı için kampüs yerleşkesinde 'İlaç Ham Madde Merkezi' kurulacak. Merkezin önümüzdeki günlerde temelinin atılacağı belirtildi.