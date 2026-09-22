Avcılar D-100’de lüks otomobil başka bir otomobille çarpışıp bariyerlere savruldu, 2 kişi yaralandı
22.09.2026 08:42
Kazada yaralanan 2 kişiyi diğer sürücüler araçtan çıkardı.
Avcılar’da çarpışan otomobillerden biri bariyerlere çarptı, diğeri ters yöne döndü. Kazada 2 kişi yaralanırken, Beylikdüzü yönünde yol bir süre trafiğe kapandı.
İstanbul’un Avcılar ilçesinde lüks spor otomobil ile başka bir otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. D-100 kara yolunun Beylikdüzü yönü bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, gece saatlerinde Gümüşpala Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Beylikdüzü yönünde ilerleyen lüks spor otomobil, başka bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil bariyerlere vururken, diğer araç ters yöne döndü. Yoldan geçen sürücüler durarak yaralıları araçtan çıkardı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 2 yaralı, hastaneye götürülmeyi kabul etmedi.
Beylikdüzü yönünde ulaşımın bir süre durduğu yolda, incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekildi.