AVM'deki galericiye silahlı saldırı. Çocuk önce dövmesini övmüş, sonra tetiğe basmış

Olay 13 Haziran'da İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Galerici Barış A., AVM 'nin kafeteryasında otururken yanına 16 yaşındaki E.T. geldi. Çocuğun "Dövmen çok güzel" abi" dedikten sonra uzaklaştığı, sonra yeniden gelerek silahla ateş ettiği öğrenildi.

Barış A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi .

ARKADAŞI POLİSİ GÖRÜNCE KAÇMAYA BAŞLADI

E.T.’yi almak için olay yerine araçla gelen İdris Ü., polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize yunus timleri tarafından takip sonucu E.T. ile İdris Ü. yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İdris Ü.’nün poliste daha önceden bir suç kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.T., “Kasten yaralama” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklandı. İdris Ü. ile ilgili işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.