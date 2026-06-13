AVM'nin yemek katı karıştı: İki grup birbirine girdi

Adana 'da bir alışveriş merkezinde kavga çıktı.

Olay Yüreğir'de bulunan bir AVM'de yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların birbirine saldırdığı kavgada sandalyeler havada uçuşurken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.

Yaşanan arbede çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

O anlar ise alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.