Aydın'da kaçak silah atölyesine baskın
12.11.2025 11:16
DHA
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve silah parçasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Aydın'da jandarma ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Bozdoğan ilçesi Madran Mahallesi'nde yaşayan kişinin evinde ruhsatsız silah tamiri ve imalatı yapıp, satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti.
KEP, KAFES, JABS ve PARS sistemleriyle yapılan araştırmaların ardından, ekipler, dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba arama köpekleri eşliğinde, şüphelinin evi ve bağ evine operasyon düzenlendi.
Evlerde ruhsatsız biri tam otomatik 4 av tüfeği, 13 tüfek kabzası, 3 tüfek gövdesi, 6 tüfek mekanizması, 4 tabanca kabzası, 3 tetik tertibatı, 1 tabanca üst kapağı, 3 tabanca şarjörü ve 31 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hakkında adli işlem başlatılan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
