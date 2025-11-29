Aydın'da mantardan zehirlenen iki kişi hastanelik oldu

Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesi'ne başvuran T.Ö. ile F.T, zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Aydın 'ın Bozdoğan ilçesi Çamlıdere Mahallesi'ndeki dağlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen T.Ö. ile F.T, bir süre sonra rahatsızlandı.

