100 milyonluk uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinde yaklaşık 100 milyon lira değerinde uyuşturucu ve üretim ekipmanının ele geçirildiği sentetik hap imalathanesine yönelik soruşturmada 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Ağustos’ta Fevzipaşa Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Sentetik hap imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen adresteki aramalarda 1 milyon 210 bin sentetik ecza hapı (Lyrica), 95 kilogram sentetik hap ham maddesi ile profesyonel kapsül dolum makinesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ve üretim ekipmanlarının piyasa değerinin yaklaşık 100 milyon lira olduğu belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik takipli çalışma kapsamında 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen B.B. (29), L.B. (45), C.B. (40) ve R.Y. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevi’ne gönderildi. S.B. (63) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 5’e yükseldi.