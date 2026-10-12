Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
12.10.2026 12:02
Sürüklenen teknedekiler telsizle yardım çağrısında bulundu.
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) sevk edildi.
Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Cennetköy Plajı'na getirildi.
YASAL UYARI
DIDIM Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. DIDIM Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.