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Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

12.10.2026 12:02

Didim açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
DHA

Sürüklenen teknedekiler telsizle yardım çağrısında bulundu.

DHA
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 02.45 sıralarında meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başladı. 

 

Teknedekilerin telsizle yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu (TCSG-912) sevk edildi. 

 

Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken, tekne yedeklenerek Cennetköy Plajı'na getirildi. 

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