Jet ski ile göçmen kaçakçılığı. Suçüstü yakalandı
14.08.2026 11:55
Kaçakçılığı organize eden şahıs yakalandı.
Aydın’da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda bir organizatör yakalandı.
Aydın'da jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Altınkum Mahallesi’nden düzensiz göçmen taşıdığı belirlenen jet ski’yi Taşburun açıklarında durdurdu.
Jet ski üzerinde bulunan iki yabancı uyruklunun sahte pasaport kullandığı tespit edildi.
Olayın organizatörü olduğu belirlenen Ç.K. (45) gözaltına alınırken, 2 yabancı uyruklu hakkında da adli işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Operasyonda jet skiye de el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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