Jet ski ile göçmen kaçakçılığı. Suçüstü yakalandı

Operasyonda jet skiye de el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olayın organizatörü olduğu belirlenen Ç.K. (45) gözaltına alınırken, 2 yabancı uyruklu hakkında da adli işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Aydın 'da jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

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