1 kişinin öldüğü kazada traktör sürücüsü tutuklandı
29.08.2026 15:22
Traktör sürücüsü tutuklandı.
Aydın’da tır ile traktörün çarpıştığı ve 42 yaşındaki Mutlu Karabulut’un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturmada traktör sürücüsü tutuklandı.
Kaza, geçtiğimiz 21 Ağustos günü Muğla kara yolu Savrandere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mermer yüklü tır ile römorkunda mangal kömürü yüklü traktör aynı yönde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle traktör, römork ile birlikte şarampole savrularak ters döndü.
Kazada, 2 araç sürücüsü yaralanırken, römork üzerinde yolcu konumunda bulunan Mutlu Karabulut (42) römorkun üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Savaş alanına dönen olay yerinde gerekli incelemelerin yapılmasının ardından hayatını kaybeden Karabulut, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılırken, ADÜ morguna kaldırıldı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında traktör sürücüsü Ş.A. (59) hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ş.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıca kazaya ilişkin hazırlanan rapor da tamamlanırken, tır sürücüsü Ö.T.’nin de kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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