Aydın'da bağ evinde patlama sonrası yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bağ evinde patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay sırasında ev sahiplerinin dışarıda oldukları öğrenildi. Jandarma patlama ve yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde gece yarısı bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

YASAL UYARI

EFELER Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarındanalınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. efeler Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.