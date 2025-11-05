Aydın'da bağ evinde patlama sonrası yangın çıktı
05.11.2025 08:33
Son Güncelleme: 05.11.2025 08:55
DHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir bağ evinde patlama sonrası yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi’nde gece yarısı bir bağ evinde henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Olay sırasında ev sahiplerinin dışarıda oldukları öğrenildi. Jandarma patlama ve yangınla ilgili inceleme başlattı.
