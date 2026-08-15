Aydın'da yangın paniği
15.08.2026 13:03
İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının büyümesine engelledi.
Aydın'da bir apartmanın arka bahçesindeki kuru ot ve tahtaların tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 4 katlı bir apartmanın arka bahçesinde bulunan kuru ot ve tahtalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı'ndaki apartmanın sakinleri, bahçeden yükselen dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye sıçramadan söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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