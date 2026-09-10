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Efeler'de doğalgaz kaçağı paniği, 6 katlı bina tahliye edildi

10.09.2026 16:30

Efeler'de doğalgaz kaçağı paniği, 6 katlı bina tahliye edildi
IHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu. 6 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan 6 katlı binanın dördüncü katında meydana geldi. 

 

16 yaşındaki A.E.A. mutfakta ocağı yakmak istediği sırada biriken gazın etkisiyle ocak bir anda parladı. Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeşi E.A. da büyük panik yaşadı. 

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan A.E.A. ile kardeşi E.A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binadan çıkarıldı. İki kişinin sağlık kontrolü, olay yerindeki ambulansta gerçekleştirildi.

 

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

 

İtfaiye ekiplerinin yaptığı kontrollerde binada yoğun doğal gaz kaçağı olduğu belirlendi. Gaz kaçağının oluşturabileceği tehlikeye karşı önlem alan ekipler, 6 katlı binayı tahliye etti. 

 

Binada güvenlik amacıyla gerekli kontroller yapılırken, olay yerine sevk edilen doğalgaz firması ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Binadan tahliye edilen vatandaşlar güvenlik şeridinin dışında merakla beklerken, bazı vatandaşlar da olup biteni balkonlardan izledi. 

 

Çalışmaların tamamlanması ve tehlikenin geçmesinin ardından vatandaşlar, yeniden evlerine geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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