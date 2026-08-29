Tesadüfen bahçeye çıktı, oğlunu asılı halde buldu

Aydın’da bir baba, gece hava almak için çıktığı evinin bahçesinde 25 yaşındaki oğlunu asılı halde buldu. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi sürüyor.

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