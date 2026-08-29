Tesadüfen bahçeye çıktı, oğlunu asılı halde buldu
29.08.2026 10:09
25 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor.
Aydın’da bir baba, gece hava almak için çıktığı evinin bahçesinde 25 yaşındaki oğlunu asılı halde buldu. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi sürüyor.
Olay, gece saatlerinde Aydın'ın Umurlu Bayramyeri Mahallesi’nde meydana geldi. Hava almak için bahçeye çıkan baba, oğlunu asılı halde görünce ipten indirerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından U.Ş., ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren gencin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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