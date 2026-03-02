Yalnız yaşayan yaşlı kadını yemek getiren kurye kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde düşerek yaralanan yaşlı kadını kurye kurtardı. Edinilen bilgiye göre, her gün oğlu tarafından verilen yemek siparişini götüren paket servis elemanı, E.A.'nın evine geldi. Kapıyı çalan paket servis elemanı yaşlı kadının kapıyı açmaması ve yardım çağrısı üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlı, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri merdivenli araç marifeti ile eve balkondan girdi. E.A., kapının arkasında yerde bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.