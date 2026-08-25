Yangında eşi ölmüştü. Cinayet şüphesiyle gözaltı kararı alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 16 Ağustos'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mazlum Çiçek'in eşi D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle gözaltı kararı verildi.

Yangının öncesi duyulduğu iddia edilen çığlıklar, kilitli mutfak kapısı ve evin önünde bulunan çanta soruşturmada yeni detayların ortaya çıkmasına neden oldu.

İstiklal Mahallesi 1067 Sokak'taki apartmanda gece saatlerinde çıkan yangında, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışması sırasında evde bulunan D.Ç. yaralı halde dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KOCANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda D.Ç.'nin eşi Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

YANGIN ÖNCESİ ÇIĞLIK İDDİASI

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğu, ardından da daireden alevlerin yükseldiği iddia edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeler gerçekleştirilirken, ihbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin önündeki ayakkabılığa bırakılmış vaziyette çanta buldu.

Çelik kapıyı kırmak için hazırlıklı gelen itfaiye ekipleri o esnada çantanın ucundan dışarıya sarkan anahtarları fark etti.

Anahtarı kullanarak eve giren ekipler, yaralı haldeki D.Ç.'yi kurtardı.

ÇANTANIN PARA DOLU OLMASI ŞÜPHELERİ YARATTI

Olayın ardından evin önünde adeta kaçmaya hazır halde bırakılan çanta ve valizin bulunması sebebiyle polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Mazlum Çiçek'in ölü olarak bulunduğu evin mutfak kapısının da olay anında kilitli olması ve anahtarının da çanta içerinde bulunması üzerine ekipler cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı.

Ayrıca kadının para ve ziynet eşyalarını da çantasına koyduğu tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle gözaltı kararı çıkarıldı.

D.Ç.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.