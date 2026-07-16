Ağaca çarpan otomobilde eski savcı yaşamını yitirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada eski bir kişi hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Köksal ile eşi Aysel Köksal, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde eski savcı Ömer Faruk Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Aysel Köksal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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