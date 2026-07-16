Ağaca çarpan otomobilde eski savcı yaşamını yitirdi
16.07.2026 15:48
Aydın'ın Germencik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada eski bir kişi hayatını kaybetti, eşi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Germencik ilçesine bağlı Moralı Mahallesi yakınlarındaki Magnesia Antik Kenti mevkisinde meydana geldi. Ömer Faruk Köksal yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Köksal ile eşi Aysel Köksal, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde eski savcı Ömer Faruk Köksal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan eşi Aysel Köksal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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