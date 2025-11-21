Tarihi eser kazısı yapan 5 kişi yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde ekipler 5 kişinin izinsiz kazı yaptığını teslim etti. Şüpheliler suçüstü yakalandı.

Olay yerinde ve araçlarda yapılan aramalarda 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet görüntüleme cihazına bağlı bilgisayar, 2 adet yeraltı izleme cihazı (Yılan Kamera), 1 adet karot cihazı, 22 adet toplam 16,5 metre karot çubuğu ve sökme aparatı, 4 adet define arama çubuğu ve muhtelif kazı ekipmanları olmak üzere tarihi eser kaçakçılığında kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.