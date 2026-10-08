Kuşadası açıklarındaki yelkenli teknede 10 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.

Kuşadası açıklarında, dün saat 07.30 sıralarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Botu (KB-72) ekipleri, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu.

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