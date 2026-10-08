Kuşadası açıklarındaki yelkenli teknede 10 düzensiz göçmen yakalandı
08.10.2026 10:51
Teknedeki 2 organizatör gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekibi tarafından durdurulan yelkenli teknede, 10 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Kuşadası açıklarında, dün saat 07.30 sıralarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Sahil Güvenlik Botu (KB-72) ekipleri, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu.
Teknede 10 kaçak göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) gönderildi.
Teknedeki 2 organizatör de gözaltına alındı.
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