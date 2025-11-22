Kuşadası'nda sahiller doldu: Kasım ayında denize girdiler
22.11.2025 12:51
DHA
Aydın'da hava sıcaklıkları sebebiyle yerli ve yabancı turistler Kuşadası'nda sahilleri doldurdu. Tatilcilerden bazıları denize girdi, bazıları güneşlendi.
Kentte kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı 25,6 dereceye kadar yükselirken, deniz suyu sıcaklığı 21 derece ölçüldü.
Sonbaharda denizin keyfini çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, Kuşadası'ndaki plajları doldurdu.
Tatilcilerden bazıları denize girerken, bazıları güneşlenmeyi, deniz kenarında yürüyüş yapmayı, kitap okumayı ve balık tutmayı tercih etti.
