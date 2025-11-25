16 yaşındaki Cennet'in şüpheli ölümü

Aydın'ın Nazilli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ndeki bir evde, Cennet Ovalı'nın (16) bulunduğu odadan silah sesi duyan aile bireyleri odaya girdiklerinde Ovalı'yı av tüfeği ile vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Genç kızın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre, Ovalı'nın av tüfeği ile hayatına son verdiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.