Aydın'da kadın cinayeti. Mizgin'i erkek arkadaşı öldürdü

Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

