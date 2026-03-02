Aydın'da kadın cinayeti. Mizgin'i erkek arkadaşı öldürdü
02.03.2026 12:17
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 yaşındaki Mizgin Karademir, erkek arkadaşı tarafından bıçaklanıp öldürüldü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki müstakil evde Mizgin Karademir (29) ile erkek arkadaşı İ.E. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında İ.E., mutfaktan aldığı bıçakla Karademir'i yaraladı.
Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Karademir'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Katil zanlısı İ.E., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince suç aleti bıçakla gözaltına alındı.
