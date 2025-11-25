Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 14 kişi yakalandı
25.11.2025 11:11
İHA
Aydın'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri Nazilli ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucu 14 kişi gözaltına alındı.
Yapılan kontrollerde 200 gram uyuşturucu madde, çok sayıda sentetik ecza ile birlikte 1 tabanca ve tabancaya ait 5 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişilerden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
