Düğünü gelinsiz yaptı. "Akrabaları toplamak zor oluyordu, güzel bir etkinlik oldu"

Almanya’da yaşayan 37 yaşındaki Akın, bir süre önce tanıştığı kız arkadaşıyla evlenmeye karar verdi.

Çift, düğün hazırlıkları kapsamında yaklaşık bir yıl önce Nazilli’de bir düğünu salon kiraladı. Ancak aralarında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle düğün planları iptal edildi.

Nazilli Havadis’in haberine göre bir süre sonra sorunlarını aşarak yeniden evlenmeye karar veren çiftin ikinci girişimi de nikaha bir gün kala sona erdi.

DÜĞÜNE BİR GÜN KALA AYRILDILAR

Düğün tarihi geldiğinde salon sözleşmesini iptal edemeyen Akın, organizasyonu tamamen iptal etmek yerine akrabalarını ve yakın arkadaşlarını davet ederek geceyi birlikte geçirmeye karar verdi.

DÜĞÜNÜ İPTAL ETMEDİ: “AKRABALARI TOPLAMAK ZOR OLUYORDU”

Damatlığını giyerek salona gelen Akın, davetlileri kapıda karşıladı. Gece boyunca müzik eşliğinde eğlenen Akın ve yakınları, halay çekip, dans ederek eğlendi.

Yurt dışında yaşamaları nedeniyle aile fertlerinin bir araya gelmesinin kolay olmadığını söyleyen Akın, yaşanan durumun aile ve yakınlarının buluşması için güzel bir fırsata dönüştüğünü ifade etti:

"Nikahtan bir gün önce tavırlarından ve aşırı isteklerinden dolayı istemedim. İlkinde de olmamıştı, ikincisinde de olmadı.

Bütün akrabaları toplamak zor oluyordu, bizim için de güzel bir etkinlik oldu."