Penceresinden rastgele ateş açtı, mahalleli neye uğradığını şaşırdı

Yıldıztepe Mahallesi 3 katlı apartmanın son katında yaşayan M.Ç, henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Özel harekat polislerinin yürüttüğü müzakereyle şüpheli ikna edildi. Gözaltına alınan M.Ç. polis merkezine götürüldü.

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