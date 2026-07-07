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Penceresinden rastgele ateş açtı, mahalleli neye uğradığını şaşırdı

07.07.2026 11:55

Penceresinden rastgele ateş açtı, mahalleli neye uğradığını şaşırdı
Anadolu Ajansı

Şüpheli gözaltına alındı.

AA
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde çevreye rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

 

Yıldıztepe Mahallesi 3 katlı apartmanın son katında yaşayan M.Ç, henüz bilinmeyen nedenle evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Özel harekat polislerinin yürüttüğü müzakereyle şüpheli ikna edildi. Gözaltına alınan M.Ç. polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı

Müzakereler sonucu ikna edildi.

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