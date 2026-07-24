Kız alıp verme kavgasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavganın sonuçları ağırlaştı. Olay yerinde bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada, hastanede tedavi gören yaralılardan biri daha yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde iki aile arasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. Kavgada yaralanan 7 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan 38 yaşındaki Umut Cabaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden yaralılardan Doğan Işık da kaybetti ve olaydaki can kaybı 2'ye yükseldi.

Silahlı çatışmanın ardından hastaneler ve çevresinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine destek olarak Aydın'dan çevik kuvvet ekipleri de ilçeye sevk edildi.

Polis, her iki hastanenin girişinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.