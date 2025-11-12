Söke'de zararlı popülasyonunda artış görüldü

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler; portakal, mandalina gibi meyve ağaçlarında Akdeniz meyve sineği için yerleştirilen izleme tuzaklarını ve zeytin sineğine karşı asılan zeytin sineği tuzaklarını yerinde kontrol etti.

Zararlı popülasyonlarının da incelendiği kontrollerde zararlı yoğunluğunun belirlenmesi için sayım yapıldı. Yapılan sayımlar sonucunda Güllübahçe Mahallesi Yuvaca mevkiinde Akdeniz meyve sineğinde artış gözlemlendi.

Zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi sonrasında çiftçilere mücadele ve müdahale için uyarılar yapılırken, yere düşen meyvelerin toplanmasının önemli olduğu vurgulandı.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Akdeniz Meyve Sineği ve zeytin sineği tuzak kontrolleri yapılmış olup, Güllübahçe Yuvaca mevkiinde Akdeniz Meyve sineğinde artış gözlemlenmiş olup yere düşen meyvelerin toplanması önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.