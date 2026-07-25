Aydın Söke'de veteriner muayenehanelerine sıkı denetim

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren veteriner muayenehaneleri, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri tarafından denetlendi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde veteriner muayenehanelerinin donanımsal yeterlilikleri ile ilgili mevzuat kapsamında yerine getirilmesi gereken hususlar titizlikle incelendi.