16 yaşındaki genç 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde 7 katlı binanın 4. katında yaşadıkları öğrenilen 16 yaşındaki Emre Küçük, bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katından zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, henüz 16 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli buldu. Çevre sakinleri, apartmanın 4. katından zemine düşerek hayatını kaybeden çocuğun bir kaç saat önce annesi ile şiddetli bir tartışma yaşadığını iddia etti.

Olayı intihar olarak değerlendiren polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Evde ve sokakta polisler olay yeri incelemesi başlattı.