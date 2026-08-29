5 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu, kimliği yokmuş

Olay, Çine ilçesi Bucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bucak Mahallesi’nde çalışan Suriyeli bir aile, günlük mesailerini tamamladıktan sonra evlerine döndü.

Aile, 5 yaşındaki kız çocuklarını yatağında hareketsiz şekilde bulunca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından ev ve çevresinde detaylı inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre, hayatını kaybeden çocuğun engelli olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde ise dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Küçük kız çocuğunun herhangi bir resmi kaydının bulunmadığı ve adına düzenlenmiş bir kimlik belgesinin olmadığı tespit edildi.

Çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin ortaya çıkarılması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla başlattığı soruşturma sürüyor.