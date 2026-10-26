Alev alan elektrikli otomobile yangın battaniyesiyle müdahale edildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde TIR'la çarpıştıktan sonra alev alan elektrikli otomobile, itfaiye ekipleri özel yangın battaniyesiyle müdahale etti.

Kaza, Muğla Bulvarı Ovaeymir Kavşağı'nda meydana geldi. Çarpışmanın ardından elektrikli otomobilde yangın çıkması üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlerin çevreye yayılmasını önlemek amacıyla yaklaşık 3 bin dereceye kadar dayanıklı özel yangın battaniyesi kullandı. Müdahaleyle yangının çevreye sıçraması ve zehirli gazların yayılması önlendi.

YANGIN SONRASI TERMAL TAKİP

Elektrikli araç yangınlarında söndürme işleminin ardından sıcaklığın kontrol edilmesi ve yeniden alevlenme riskinin takip edilmesi önem taşırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de müdahale boyunca ve yangının ardından termal ölçüm cihazlarıyla aracın ısı değerlerini düzenli olarak ölçtü.

Yaklaşık 3 saat süren çalışma boyunca söndürme ve soğutma işlemlerini sürdüren ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak aracı kontrol altına aldı. Yangında büyük ölçüde zarar gören otomobil , soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekiciyle kaldırıldı.