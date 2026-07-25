Aydın Valiliği orman yangınları konusunda uyardı

Aydın Valiliği, 25-27 Temmuz tarihleri arasında il genelinde etkili olması beklenen meteorolojik gerekçelerle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını duyurdu.

Valilik, vatandaşlara açık alanda kesinlikle ateş yakmamalarını ve en küçük duman ya da yangın belirtisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde hava sıcaklıklarının 32 ila 37 derece arasında seyretmesinin beklendiği, nem oranının yüzde 19-23 seviyelerine kadar düşeceği ve rüzgarın saatte 30 ila 60 kilometre hızla eseceği ifade edildi. Bu meteorolojik koşulların orman yangını riskini en üst seviyeye çıkardığı vurgulandı.

Açıklamada özellikle kırsal mahallelerde tarla ve bahçe temizliği amacıyla yakılan anız ve temizlik ateşlerinin büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekilerek, bu tür uygulamaların orman yangınlarına sebebiyet verebileceği vurgulandı.

Valilik, vatandaşlardan tarla ve bahçe temizliği için ateş yakmamalarını, sigara izmaritlerini ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek atıkları doğaya bırakmamalarını istedi.

Yetkililer, en küçük duman ya da yangın belirtisinin bile vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğu hatırlatılarak kurallara titizlikle uyulması çağrısı yapıldı.