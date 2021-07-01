Aydın ve Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 01.07.2021 - 17:39
Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'nın Akşehir ilçesi ile Aydın'ın Germencik ve Efeler ilçelerinde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli yakalandı. Adreslerdeki aramada ise 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 1200 tabanca mermisi ve 504 av tüfeği fişeği ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin ifadesi sürüyor.
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