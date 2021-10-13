ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı ( Haberleri )

ve Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haberler Anadolu Ajansı 13.10.2021 - 23:53

Aydın ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerinde yakalanan 5 zanlının, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan F.C, E.K. ve A.Ö. tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

OLAY

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adrese 12 Ekim'de operasyon düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

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