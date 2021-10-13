Aydın ve Muğla'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerinde yakalanan 5 zanlının, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan F.C, E.K. ve A.Ö. tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.



OLAY



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın'ın Didim ve Söke ile Muğla'nın Milas ilçelerindeki 6 adrese 12 Ekim'de operasyon düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Adreslerde yapılan aramalarda ise 25 gram metamfetamin, 5 sentetik ecza, 3 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, ruhsatız av tüfeği, fişek, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

