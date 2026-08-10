Aydın’da 2 haftalık asayiş bilançosu. Aranan 173 kişi yakalandı

Aydın ’da emniyet ekiplerinin 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirdiği uygulama ve operasyonların bilançosu açıklandı.

Çalışmalarda 56 bin 895 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 173 kişi yakalandı. Şahıslardan 99’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca 60 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Siber suçlarla mücadele ve sanal devriye çalışmaları kapsamında 131 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ve silahla mücadele operasyonlarında ise 289 gram uyuşturucu, 3 bin 395 sentetik ecza, 12 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 10 av tüfeği/pompalı tüfek ve 520 fişek ele geçirildi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde 48 bin 100 araç ve motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymadığı belirlenen 14 bin 682 sürücüye cezai işlem uygulandı. 386 araç ise trafikten men edildi.