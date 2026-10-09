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Aydın'da 30 yaşındaki kadın evinin banyosunda ölü bulundu

09.10.2026 10:48

Aydın'da 30 yaşındaki kadın evinin banyosunda ölü bulundu
IHA

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
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Aydın’ın Çine ilçesinde 30 yaşındaki kadın, evinin banyosunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dışarıda olan A.Ç, çocuğunun araması üzerine eve geldi. Eşini banyoda hareketsiz halde bulan A.Ç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

 

Yapılan incelemelerde Gözde Ç’nin banyoda hayatını kaybettiği belirlendi. 

 

İlk değerlendirmelerde elektrik çarpması ihtimali üzerinde durulurken, genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

 

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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