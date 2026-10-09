Aydın'da 30 yaşındaki kadın evinin banyosunda ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dışarıda olan A.Ç, çocuğunun araması üzerine eve geldi. Eşini banyoda hareketsiz halde bulan A.Ç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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