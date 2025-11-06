Aydın’da 5 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki aranan şahıslara yönelik takibini sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kamu malına zarar verme, 2313 Sayılı Kanuna aykırılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, resmî belgede sahtecilik, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kadına karşı basit yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs, JASAT ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takip ve titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Yakalanan tüm şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.