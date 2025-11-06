Aydın’da 5 aranan şahıs yakalandı
06.11.2025 10:57
İHA
Aydın’da il genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelindeki aranan şahıslara yönelik takibini sürdürüyor.
Yapılan çalışmalar neticesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kamu malına zarar verme, 2313 Sayılı Kanuna aykırılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, resmî belgede sahtecilik, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kadına karşı basit yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şahıs, JASAT ekiplerince gerçekleştirilen fiziki takip ve titiz çalışmalar sonucu yakalandı.
Yakalanan tüm şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi.
YASAL UYARI
AYDIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AYDIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.