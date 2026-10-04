Aydın'da 9 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
04.10.2026 08:50
Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 9 katlı binanın 2’nci katında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, 5 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, saat 00.40 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken, duman binanın içerisine yayıldı.
MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Apartmanda mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla tahliye edilirken, 5 bina sakininin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen vatandaşların bazıları ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, bazılarının ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangını söndürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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