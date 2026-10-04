Aydın'da 9 katlı binada çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın , saat 00.40 sıralarında Umurlu Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan 9 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyürken, duman binanın içerisine yayıldı.

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