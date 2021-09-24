Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı (Aydın Haberleri)

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kavga sırasında ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Aydın Haberleri Anadolu Ajansı 24.09.2021 - 17:26

Aydın'da ağabeyini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı

Aydın Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ortaklar Mahallesi'nde yaşanan silahlı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan A.K (34), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün, kavga sırasında N.K, kardeşini pompalı tüfekle, A.K. de ağabeyini bıçakla yaralamıştı. Karnından yaralanan N.K, kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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