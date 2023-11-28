Aydın'da ağaçta gerilim hattına temas eden genç, hayatını kaybetti (Aydın Haberleri)

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 19 yaşındaki genç, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Aydın'da ağaçta gerilim hattına temas eden genç, hayatını kaybetti

Satırlar Mahallesi'nde çıktığı çam ağacında kozalak toplayan Sabri Can (19) ağacın yakınından geçen alçak gerilim hattına temas ederek akıma kapıldı ve düştü.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sabri Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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