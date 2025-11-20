Aydın'da araç sayısı 5 yılda yüzde 40 arttı
20.11.2025 10:50
Aydın'da son 5 yılda araç sayısı yüzde 40 artarken, motosikletler otomobilleri geçti. İl genelinde her 5 kişiye bir motosiklet düşüyor.
Aydın'da araç istatistikleri son 5 yılda dikkat çeken bir değişim gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 Ekim ayında 472 bin 823 olan toplam araç sayısı, 2025 Ekim ayında 661 bin 381'e yükseldi. Bu dönemde araç sayısı ise yüzde 40 oranında arttı.
Devredilen araç sayısı aynı dönemde yüzde 25 artışla 11 bin 835'ten 14 bin 780'e çıkarken, trafiğe kaydı yapılan araç sayısı ise neredeyse iki kat artış göstererek bin 606'dan 3 bin 133'e ulaştı.
İl genelinde otomobil sayısı 2020'de 188 bin 67 iken, 2025'te 236 bin 472'ye yükseldi ve yüzde 26 artış gösterdi. Motosikletlerdeki artış ise dikkat çekerken, 2020'de 139 bin 446 olan motosiklet sayısı 2025'te 248 bin 119'a ulaşarak yüzde 78 artış gösterdi.
Bu artışla, motosiklet sayısı il genelinde otomobil sayısını geçti. Ayrıca 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın'da ortalama 5 kişiye 1 motosiklet düşüyor.
