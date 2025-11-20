Aydın'da araç sayısı 5 yılda yüzde 40 arttı

Aydın'da araç istatistikleri son 5 yılda dikkat çeken bir değişim gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2020 Ekim ayında 472 bin 823 olan toplam araç sayısı, 2025 Ekim ayında 661 bin 381'e yükseldi. Bu dönemde araç sayısı ise yüzde 40 oranında arttı.

Devredilen araç sayısı aynı dönemde yüzde 25 artışla 11 bin 835'ten 14 bin 780'e çıkarken, trafiğe kaydı yapılan araç sayısı ise neredeyse iki kat artış göstererek bin 606'dan 3 bin 133'e ulaştı.